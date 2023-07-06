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لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية, مواعيد القبول الإلكتروني للعام الجامعي القادم 1445هـ للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

موعد استقبال طلبات القبول

وأوضحت الجامعة، في بيان لها: “أن استقبال طلبات القبول سيكون اعتباراً من من 05 حتى 11 من شهر محرم القادم عبر البوابة الإلكترونية، على أن يكون إعلان نتائج القبول يوم الأربعاء الموافق 15 محرم 1445هـ، حيث حددت الجامعة خدمة تأكيد القبول، والتي ستكون من 15 محرم حتى 18 محرم 1445 هـ”.

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معايير النسبة الموزونة للقبول

وبيّنت الجامعة معايير النسبة الموزونة للقبول الجامعي لطلاب وطالبات المسار العلمي بـ 40٪ نسبة الثانوية العامة، و30% لكل من نسبة اختبار التحصيلي والقدرات العامة، وطالبات المسار الأدبي بـ 40% لنسبة الثانوية العامة، و30% لكل من نتيجة اختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة، ولطلاب المسار الأدبي بـ 50% نسبة الثانوية العامة، و50% نتيجة اختبار القدرات العامة.

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