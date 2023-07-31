خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال
أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية.
وأوضح الحساب الرسمي لجامعة الطائف على موقع “تويتر” أن قرار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع.
يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.