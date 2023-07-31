جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية.

وأوضح الحساب الرسمي لجامعة الطائف على موقع “تويتر” أن قرار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع.

التقويم الدراسي

يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.