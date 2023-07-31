Icon

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش Icon وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي Icon الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير Icon ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية Icon حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير Icon جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 Icon مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن Icon توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس Icon وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران Icon 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع

جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٢ صباحاً
جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الاثنين، اعتماد تطبيق نظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من بداية العام الجامعي 1445هـ في كافة المراحل التعليمية.

وأوضح الحساب الرسمي لجامعة الطائف على موقع “تويتر” أن قرار تطبيق نظام الفصلين الدراسيين جاء بناءً على قرار مجلس الجامعة في اجتماعه التاسع.

قد يهمّك أيضاً
السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لوافد سوري انتحل صفة مهندس

السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال لوافد سوري انتحل صفة مهندس

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار

صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار

التقويم الدراسي

يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم