منصة بلدي تتيح الدفع الإلكتروني للمستفيدين جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم أعراض تنذر بداء السكري لدى طفلك هيئة السوق المالية تعلن تفاصيل برنامج تأهيل الخريجين إلزام شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان قرابة 24 ألف صورة توثق الخدمات المقدمة بالحرم المكي النفيعي متحدثاً رسمياً لأمانة منطقة القصيم الصحة: احذروا التعرض لموجات الحر الشديدة إطلاق برنامج صناعة الباحثة بشؤون الحرمين
أعلنت جامعة القصيم، اليوم، الأربعاء، نتائج القبول للمتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، عبر رسائل نصية إلى أرقام المتقدمين.
وكانت جامعة القصيم استحدثت 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.
وتتنوع التخصصات الجديدة التي أعلنتها الجامعة لتشمل عدة مجالات لدرجة البكالوريوس في تخصصات الإحصاء والتمريض والعلاج الطبيعي للطلاب، والهندسة الكهربائية مسار إلـكـترونيات واتصالات والتصميم الداخلي والبصريات والتغذية الإكلينيكية والصحة العامة للطالبات.
كما استحدثت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم الجديدة والتي تتضمن: الحوسبة السحابية، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وتقنية الطاقة الشمسية، والبرمجة والتطبيقات، وتصميم وتحليل النظم، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء.