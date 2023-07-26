جامعة القصيم تعلن نتائج القبول على درجتي البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة القصيم، اليوم، الأربعاء، نتائج القبول للمتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، عبر رسائل نصية إلى أرقام المتقدمين.

وكانت جامعة القصيم استحدثت 15 تخصصًا جديدًا في البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك لمواءمة مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل.

التخصصات المتاحة

وتتنوع التخصصات الجديدة التي أعلنتها الجامعة لتشمل عدة مجالات لدرجة البكالوريوس في تخصصات الإحصاء والتمريض والعلاج الطبيعي للطلاب، والهندسة الكهربائية مسار إلـكـترونيات واتصالات والتصميم الداخلي والبصريات والتغذية الإكلينيكية والصحة العامة للطالبات.

برامج دبلوم جديدة

كما استحدثت الجامعة عددًا من برامج الدبلوم الجديدة والتي تتضمن: الحوسبة السحابية، وأنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، وتقنية الطاقة الشمسية، والبرمجة والتطبيقات، وتصميم وتحليل النظم، والصحة والسلامة المهنية، وخدمة العملاء.