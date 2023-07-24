جامعة المجمعة تعتمد نظام الفصلين الدراسيين للعام 1445  

اعتمدت جامعة المجمعة، اليوم الاثنين، التقويم الجامعي الأكاديمي التفصيلي للعام المقبل 1445 بنظام الفصلين؛ وفقًا للقواعد المنظمة للتقويم الدراسي والمقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية.

وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لجامعة المجمعة بموقع “تويتر” تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة المجمعة الأحد 4/ 2/ 1445، وتبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2/ 5/ 1445هـ، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 12/5/1445هـ.

الإجازات والفصل الدراسي الثاني

فيما تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 22/6/1445هـ، وستكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة المجمعة، الأحد 2/7/1445هـ.

ستكون إجازة يوم التأسيس وإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 12 / 8 / 1445، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 22/ 8/ 1445، وبداية إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 18/9/1445هـ.

فيما ستكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الاثنين 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي 1446 يوم الأحد 14/12/ 1446هـ

التقويم الدراسي

يذكر أن الفقرة الثانية من القواعد المنظمة للتقويم الدراسي المقرة من مجلس الوزراء للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج؛ أجازت اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سيطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، وإجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها.