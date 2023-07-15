جامعة المجمعة تفتح بوابة القبول للعام الجامعي 1445

أعلنت جامعة المجمعة عن فتح بوابة قبول الطلاب للعام الجامعي الجديد 1445هـ اعتبارًا من اليوم السبت وحتى الأربعاء المقبل.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يتم عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض من خلال الرابط (هنا).

قبول الطالبات بجامعة المجمعة

وكانت جامعة المجمعة فتحت بوابة قبول الطالبات للعام الجامعي 1445هـ الخميس الماضي، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 30-12-1444هـ، عبر بوابة القبول الإلكتروني للطالبات بالجامعة، من خلال الرابط (هنا).