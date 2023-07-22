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عبر بوابة القبول الإلكترونية

جامعة الملك خالد تستحدث 15 تخصصًا

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
جامعة الملك خالد تستحدث 15 تخصصًا
المواطن - واس

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أعلنت جامعة الملك خالد اليوم، إتاحتها عددًا من التخصصات النوعية الجديدة للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرامج مرحلتي الدبلوم التطبيقي والبكالوريوس للعام الجامعي 1445، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية خلال المدة (5 – 11) من شهر محرم الجاري.

تخصصات جامعة الملك خالد

وشملت الأقسام الجديدة ثمانية تخصصات في درجة البكالوريوس؛تتمثل في الأمن السيبراني طلاب وطالبات بكلية علوم الحاسب الآلي، وهندسة السلامة المهنية طلاب وطالبات بكلية الهندسة، والهندسة الكهربائية طالبات بكلية الهندسة، والطفولة المبكرة طالبات بكلية التربية، والترجمة طلاب وطالبات بكلية اللغات والترجمة، إضافةً إلى علوم التمريض طلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتقنية التخدير طلاب بكليتي العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط والعلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.

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برامج درجة الدبلوم التطبيقي

كما تتضمن برامج درجة الدبلوم التطبيقي في جامعة الملك خالد سبعة تخصصات جديدة تقدمها الكلية التطبيقية؛تشمل إدارة المنتجعات الجبلية -المدعوم من وزارة السياحة- وتربية النحل، وقانون الأعمال، والمساعد القانوني، والزراعة الذكية، وإدارة المخلفات البيئية، إدارة المشاريع السياحية والترفيهية.

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