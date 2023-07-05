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للعام الجامعي 1445هـ

جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم
المواطن - حسن عسيري - أبها

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أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد القبول والتسجيل للعام الجامعي 1445 في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

فتح البوابة الإلكترونية

وأوضح عميد القبول بالجامعة، الأستاذ الدكتور علي بن حسين الخالدي، أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول بدءًا من الخامس من محرم المقبل وحتى الـ 11 من الشهر نفسه.

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إعلان نتائج القبول

وأبان الخالدي أن إعلان نتائج القبول سيتم في الـ 13 من محرم، فيما ستتاح خدمة تغيير القبول بدءًا من الـ 16 من محرم وتستمر حتى الـ 23 من الشهر نفسه.

يذكر أن الجامعة ستعلن الأدلة الإرشادية والخطة التفصيلية قبل انطلاق أعمال القبول.

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