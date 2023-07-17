جامعة الملك سعود تحذر من حسابات تزعم ضمان القبول بمقابل مالي

حذرت جامعة الملك سعود من التعامل مع حسابات على منصات التواصل تدعي تأمين أو ضمان القبول للطلبة أو التقديم الإلكتروني نيابة عنهم بمقابل مالي.

حسابات مزيفة

وذكرت عمادة القبول والتسجيل بـ جامعة الملك سعود على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تنشط هذه الأيام عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من الحسابات التي تدعي تأمين أو ضمان القبول للطلاب والطالبات، أو تتولى التقديم الإلكتروني نيابة عنهم بمقابل مالي، أو تنشر معلومات خاطئة عن نتائج القبول في الجامعة السعودية.

القبول الإلكتروني الموحد

وأضافت أنه حرصًا من عمادة شؤون القبول والتسجيل على سلامة بيانات المستخدمين وحمايتهم من الاحتيال، فإن العمادة تحذر من التعامل مع هذه الحسابات، داعية الطلاب إلى توليهم التقديم على القبول الإلكتروني الموحد وترتيب رغباته بنفسه عبر البوابة، ومتابعة مستجدات القبول عبر حسابها أو موقع العمادة.