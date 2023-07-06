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أفضل الجامعات على المستوى العربي والعالمي

جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر تصنيف أفضل الجامعات العربية 2023

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر تصنيف أفضل الجامعات العربية 2023
المواطن - فريق التحرير

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تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز تصنيف الجامعات العربية، الذي أصدرته قائمة “QS” لأفضل الجامعات على المستوى العربي والعالمي.

المركز الأول على مستوى الجامعات عالميًا

وجاء  “معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا” بالمركز الأول للتصنيف العالمي لأفضل الجامعات للمرة الثانية عشرة على التوالي لعام 2024، وفقاً للتصنيف الذي تصدره “QS”، فيما احتفظت جامعة كامبريدج بالمركز الثاني، وارتفع ترتيب جامعة أكسفورد مركزاً واحداً إلى المرتبة الثالثة.

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وبشكل عام سجلت الجامعات في المراكز العشرة الأولى تقدماً في النقاط، حيث حصل معهد “MIT” على 100 نقطة بالمثل لنفس العام الماضي، بينما ارتفع تقييم “كامبريدج” إلى 99.2 نقطة من 98.8 نقطة العام الماضي.

جامعة الملك عبدالعزيز الأولى عربياً

وعربياً، جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز 143، تليها جامعة قطر، في المركز 173 عالمياً، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الترتيب 180، وجامعة الملك سعود 203، تلتها الجامعة الأميركية في بيروت بالمركز 226، كما احتلت جامعة خليفة المركز 230، وجامعة الإمارات العربية المتحدة 290، وجامعة حمد بن خليفة في المرتبة 310، والجامعة الأميركية في الشارقة 364، وجامعة القاهرة في المرتبة 371 عالمياً.

وانضمت جامعات الشارقة، والسلطان قابوس، والأردن، والجامعة الأميركية بالقاهرة، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، ليصبح العدد الإجمالي لها 14 جامعة.

تصنيف الجامعات على مستوى العالم

وهيمنت المؤسسات الأوروبية والأمريكية على المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم، وتعد جامعة سنغافورة الوطنية هي الجامعة الآسيوية الوحيدة التي تنضم إلى أول 10 مراكز.

وتضمنت قائمة “QS” نحو 1500 جامعة، وتم تقييم الجامعات عبر 3 مقاييس جديدة، وهي: الاستدامة ونتائج التوظيف وشبكة البحث الدولية، وتعتمد النتائج على تحليل 17.5 مليون ورقة أكاديمية وآراء الخبراء لأكثر من 240 ألف عضو من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الأكاديميين.

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