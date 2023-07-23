جامعة الملك عبدالعزيز تُحذر من مقدمي الخدمات الوهمية

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حذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، من الانسياق خلف مدعي توفير الخدمات الوهمية، مشيرة إلى ضرورة عدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم.
وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز عبر موقع “تويتر”: “تحذر عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات الجامعة والمتقدمين لها من الانسياق خلف ادعاءات بعض المعلنين على الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم مسؤولون بالجامعة أو لديهم طرقهم الخاصة على تنفيذ خدمات بمقابل رسوم مالية كتأمين قبول خاص في الجامعة أو تسهيل عمليات التسجيل كالحذف والإضافة، أو تأجيل مقررات أو إعادة قيد، أو غير ذلك”.
وأوصت عمادة جامعة الملك عبدالعزيز جميع الطلاب والطالبات بعدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم أو تحويل أي أموال توقعهم في الاحتيال أو تسريب البيانات.
وأكدت العمادة أنه لا توجد خدمات تقدم من قبلها إلا عن طريق الخدمات الرسمية المعلنة عبر موقعها أو خدماتها الإلكترونية وفق التنظيمات والمواعيد المخصصة لها.
⚠️ لحماية بياناتك وأموالك من الاحتيال، تحذر العمادة الطلاب والطالبات من الانسياق خلف مدعي توفير الخدمات الوهميين، وتأمل منكم قراءة التحذير المرفق، وحمى الله الجميع. #جامعة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/bB7ns2O1fb
— عمادة القبول والتسجيل KAU (@admissionweb) July 23, 2023