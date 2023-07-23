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يدعون تنفيذ خدمات مقابل رسوم مالية كتأمين

جامعة الملك عبدالعزيز تُحذر من مقدمي الخدمات الوهمية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ مساءً
جامعة الملك عبدالعزيز تُحذر من مقدمي الخدمات الوهمية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، من الانسياق خلف مدعي توفير الخدمات الوهمية، مشيرة إلى ضرورة عدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم.

احتيال مالي

وقال الحساب الرسمي لعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز عبر موقع “تويتر”: “تحذر عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات الجامعة والمتقدمين لها من الانسياق خلف ادعاءات بعض المعلنين على الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، بأنهم مسؤولون بالجامعة أو لديهم طرقهم الخاصة على تنفيذ خدمات بمقابل رسوم مالية كتأمين قبول خاص في الجامعة أو تسهيل عمليات التسجيل كالحذف والإضافة، أو تأجيل مقررات أو إعادة قيد، أو غير ذلك”.

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توصيات

وأوصت عمادة جامعة الملك عبدالعزيز جميع الطلاب والطالبات بعدم التجاوب معهم أو مشاركة البيانات الشخصية أو كلمات المرور معهم أو تحويل أي أموال توقعهم في الاحتيال أو تسريب البيانات.

وأكدت العمادة أنه لا توجد خدمات تقدم من قبلها إلا عن طريق الخدمات الرسمية المعلنة عبر موقعها أو خدماتها الإلكترونية وفق التنظيمات والمواعيد المخصصة لها.

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