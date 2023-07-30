جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1445

أعلنت جامعة الملك فيصل اليوم، عن نتائج قبول الدفعة الأولى في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (الانتظام) للعام الجامعي 1445هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني، راجية التوفيق لمن لم يتم قبولهم في هذه الدفعة، وأن تتاح لهم فرصة القبول في الدفعات اللاحقة وفق نسبهم الموزونة، وتوفر المقاعد الشاغرة.

المرشحون للقبول

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد العبدالعالي أن الجامعة حققت الرغبة الأولى لما نسبته 22% من المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى، كما حققت الجامعة الرغبة الثانية لما نسبته 25% من المرشحين والمرشحات للقبول في الدفعة الأولى، وذلك من خلال المفاضلة بينهم إلكترونيًا، وبحسب الأعداد التي حددها مجلس الجامعة لكل كلية من كليات الجامعة، وكذلك بحسب النسبة الموزونة والرغبات التي يتم اختيارها تسلسليًا، حيث يقوم النظام بإعطاء الأفضل من الأعلى (وهي الرغبة الأولى) وحتى الأدنى (وهي الرغبة الأخيرة).

وأكد ضرورة دخول من تم قبولهم عبر حساب طلب القبول، والضغط على زر (تأكيد القبول)؛ ليتاح لهم بعد ذلك خطوات إكمال إجراءات قبولهم، حيث أن نهاية تأكيد القبول الإلكتروني سيكون يوم الثلاثاء 01/ 08/ 2023م في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولذا في حال عدم تأكيد القبول خلال المدة المحددة فإنه سوف يتم إلغاء طلب القبول نهائيًا، مشيرًا إلى أن الطلبة الذين تم قبولهم في رغبة غير مفضلة لهم، بأن عليهم تأكيد القبول في حال أرادوا أن يتم قبولهم فيها، أو الاستمرار في المنافسة على الترقية للقبول في رغبة أخرى مع الدفعة اللاحقة، وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، وحتى لا يتم استبعادهم نهائيًا من القبول في الجامعة.

إلغاء تأكيد القبول

وبين العبدالعالي أن على الطلبة الذين لديهم قبول بجامعتين في وقت واحد إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى، ومن ثم تأكيد القبول في جامعة الملك فيصل، وفي حال عدم إلغاء تأكيد القبول في الجامعة الأخرى فسيتم إلغاء القبول نهائيًا، مفيداً أن ترقية الرغبات ستتم إلكترونيًا في مرحلة القبول الإلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الجامعة وذلك في حال توفر مقاعد شاغرة، ولذا فإن على المتقدمين والمتقدمات متابعة عملية ترقية القبول خلال مراحل إعلان الدفعات.

وأبان أنه لاحاجة لتسليم الوثائق عبر البريد، حيث ستتم عملية مطابقة الوثائق والتعهدات بصورة إلكترونية من خلال أيقونة (إكمال إجراءات القبول) ويتعين على جميع المقبولين – بعد تأكيد القبول- الدخول على هذه الأيقونة وإرفاق الوثائق المطلوبة بحد أقصى يوم الجمعة 11/ 08/ 2023م الساعة الثانية عشرة ظهراً، علمًا بأ الوثائق المطلوبة هي: نسخة من أصل شهادة إتمام الثانوية العامة للطلبة الذين درسوا نظام المقررات، أما الطلبة الذين على نظام المقررات القديم فيتم إرفاق أصل الشهادة مع أصل إكمال الثانوية (السجل الأكاديمي للشهادة الثانوية)، صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات، صورة شخصية للطلاب فقط.

اجتياز المقابلة الشخصية

وأفاد الدكتور العبدالعالي أن من تم قبولهم في الكليات الصحية والطب البيطري فإنهم سيكونون مرشحين للقبول مبدئيًا حتى يتم اجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وفي حال عدم اجتيازهما، أو اجتياز أي منهما، أو عدم الحضور، أو انتهاء الوقت المحدد لإكمال الإجراءات المطلوبة، فإن الجامعة ستقوم باختيار كلية أخرى غير صحية لصاحب الطلب دون الرجوع إليه، منوهاً أن الأمر ذاته ينطبق على المقبولين مبدئياً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث يتطلب القبول النهائي اجتياز المقابلة الشخصية؛ علماً بأن المقابلات الشخصية والكشف الطبي ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد 13/ 08/ 2023م وستكون المواعيد المحددة للمقبولين في هذه الكليات موضحة عبر الأيقونات المخصصة في بوابة القبول.

من جانب آخر، أوضح الدكتور العبدالعالي أنه سيتم في الدفعة الأولى والثانية إتاحة خيار عدم الترقية (تثبيت الرغبة نهائياً) للمقبولين الذين لا يرغبون الدخول في الترقيات في الدفعات القادمة والثبات على الرغبة المقبولين عليها حالياً، وأنه بمجرد إنهاء تقديم هذا الطلب سيفقد المقبول حقه في الترقية حتى في حال انطباق نسبته الموزونة على رغبة أخرى في الدفعات القادمة.