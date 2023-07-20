جامعة تبوك تعلن العودة لنظام الفصلين الدراسيين

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الخميس، اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي المقبل 1445هـ/ 2024م.

وقالت جامعة تبوك عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن مجلس الجامعة أقر في اجتماعه السابع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين للعام الجامعي القادم 1445هـ.