جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات القبول الأحد

أعلنت جامعة جازان ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، مواعيد فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم.

فتح البوابة الإلكترونية

وأوضح عميد القبول والتسجيل بـ جامعة جازان الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، أن البوابة الإلكترونية ستفتح الأحد المقبل وتغلق السبت الـ 4 من شهر محرم القادم، وسيتم إعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم التاسع من شهر محرم ، وسيكون آخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي في الـ 11 من الشهر نفسه، فيما سيكون الإعلان النهائي للقبول “الحصول على الرقم الجامعي” يوم الأحد 12 محرم ، والذي يوافق بداية فترة تعديل القبول على المقاعد الشاغرة إلكترونيًا، التي تستمر لمدة يومين.

القبول في جامعة جازان

وأشار إلى أنه سيتم احتساب النسبة المؤهلة الخاصة بالقبول على التخصصات الصحية والعلمية والهندسية وفق النسب: (30 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و30 % اختبار القدرات العامة، 40 % الاختبار التحصيلي)، واحتساب النسبة الموزونة الخاصة بالقبول على التخصصات النظرية وفق المعادلة (50 % المعدل التراكمي للثانوية العامة، و 50 % اختبار القدرات).

وبين أنه سيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمَن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية، ولن ينظر في أي درجة بعد إغلاق بوابة التقديم.