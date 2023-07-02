جامعة جازان تعلن عن وظائف في عدة تخصصات

أعلنت جامعة جازان توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بالمرتبة (السابعة) و (الثامنة)، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مصمم نظم (المرتبة الثامنة).

2- مطور برامج (المرتبة الثامنة).

3- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة الثامنة).

4- مصمم نظم (المرتبة السابعة).

5- مطور برامج (المرتبة السابعة).

6- فني دعم تقنية معلومات (المرتبة السابعة).

التعليمات العامة:

– يلزم أن يشتمل الطلب (المقدم من خلال الموقع الإلكتروني) على كامل الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

– سيتم استبعاد أي طلب تختلف فيه المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني عن واقع المعلومات على الوثائق الرسمية، ويتحمل مقدم الطلب مسؤولية ذلك.

– لا يحق للمتقدم المسابقة على أكثر من وظيفة ويستبعد جميع الطلبات التي يتم فيها التكرار.

– على المتقدم الاطلاع على قائمة الوظائف والتخصصات المطلوبة وتحديد مسمى الوظيفة والتخصص المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.

– التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.

– سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط الموضحة في ” أولاً وثانيًا”.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- توفر وثيقة التخرج موضح فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

3- إرفاق السجل الأكاديمي.

4- إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع إرفاق مفاتيح المعدل للحاصلين على المؤهلات من الخارج.

5- أن يكون لائقاً صحياً.

6- إجادة اللغة الإنجليزية والحصول على اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) أو ما يعادله مثل (IELTS).

7- الحصول على اختبار القدرة المعرفية من المركز الوطني للقياس.

8- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة، أو سبق فصله من وظيفة حكومية.

9- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

10- إرفاق شهادة التأمينات ومشهد خبرة لمن لديهم خبرات سابقة.

المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب:

1- صورة من المؤهلات العلمية.

2- صورة الهوية الشخصية.

3- السيرة الذاتية.

4- شهادات الخبرة إن وجدت.

5- صورة من معادلات الشهادات من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل خارج المملكة.

6- صورة من الشهادات المهنية أن وجدت.

7- صورة من نتيجة الاختبارات المطلوبة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم السبت 1445/01/04هـ الموافق 2023/07/22م

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا