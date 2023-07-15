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بدون رسوم دراسية

جامعة جدة تتيح 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط بمكافأة شهرية

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
جامعة جدة تتيح 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط بمكافأة شهرية
المواطن - واس

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أتاحت جامعة جدة 13 برنامجًا للدبلوم المتوسط ضمن القبول الجامعي للعام ١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م، مقدمة من الكلية التطبيقية، إذ تتميز بتخصصات نوعية تواكب مستجدات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل من الوظائف، وترتبط بشهادات مهنية معتمدة، وتحقق أهداف التنمية.

برامج جامعة جدة

وتشمل البرامج إدارة الفندقة والضيافة – تكنولوجيا حماية البيئة – الأحياء الجزئية والخلوية – تقنية المعلومات – إدارة المستودعات – الموارد البشرية – الإدارة الرياضية والترويجية – الصحة والسلامة المهنية – علوم البيانات – تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد – الإرشاد السياحي – المحاسبة.

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مكافأة شهرية

يُشار إلى أن برامج الدبلوم في جامعة جدة مجانية بدون رسوم دراسية، ويحصل الطالب على مكافأة شهرية وشهادة مهنية تساعده في الحصول على وظيفة مناسبة له بعد إنهاء متطلبات البرنامج الأكاديمي.

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