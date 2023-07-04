النصر يُراقب حارس إنتر ميلان بعد ضم بروزوفيتش ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11 جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني 1445هـ السعودية ترفض الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في جنين المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا أمير تبوك يعزي في وفاة الأديب حسن العلي جماهير النصر تطلب التعاقد مع فيصل الغامدي إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالشرقية
أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى يوم الإثنين 29 ذي الحجة 1444هـ من خلال بوابة القبول.
وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي، إلى أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس أهمها ( الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – علوم البيانات – الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك – الإعلام الرقمي – القانون – وغيرها من التخصصات).
وتواكب برامج الدبلوم للكلية التطبيقية سوق العمل مثل ( إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الارشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية – تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها).