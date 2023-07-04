Icon

النصر يُراقب حارس إنتر ميلان بعد ضم بروزوفيتش Icon ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على جنين لـ 11 Icon جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني 1445هـ Icon السعودية ترفض الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في جنين Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة غدًا Icon أمير تبوك يعزي في وفاة الأديب حسن العلي Icon جماهير النصر تطلب التعاقد مع فيصل الغامدي Icon إحالة ضابط مصري دهس صيدلانية عمدًا إلى المحكمة العسكرية Icon سعود عبدالحميد يخطف الأنظار بتدريب القوة الانفجارية Icon مواطن في قبضة الأمن لترويجه الأقراص الممنوعة بالشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام

جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني 1445هـ

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٣ مساءً
جامعة جدة تعلن مواعيد القبول الإلكتروني 1445هـ
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة جدة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عن مواعيد القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 21 ذي الحجة 1444هـ إلى يوم الإثنين 29 ذي الحجة 1444هـ من خلال بوابة القبول.

تخصصات جامعة جدة

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي، إلى أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس أهمها ( الذكاء الاصطناعي – الأمن السيبراني – علوم البيانات – الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك – الإعلام الرقمي – القانون – وغيرها من التخصصات).

قد يهمّك أيضاً
اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك

برامج الدبلوم

وتواكب برامج الدبلوم للكلية التطبيقية سوق العمل مثل ( إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الارشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية – تكنولوجيا حماية البيئة وغيرها).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر منفذ حالة عمار
السعودية اليوم

استقبال أفواج الحجاج القادمين من الخارج عبر...

السعودية اليوم
اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث تمرد فاغنر
العالم

اللقطات الأولى لوزير الدفاع الروسي بعد أحداث...

العالم
ديلغادو يقترب من كورينثيانز
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من كورينثيانز

آخر الاخبار
ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في جدة
السعودية اليوم

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي في...

السعودية اليوم
النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز
آخر الاخبار

النصر يسعى للتعاقد مع ساؤول نيجويز

آخر الاخبار
ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين
أخبار أمنية

ضبط 6 مخالفين لبيعهم حطبًا وفحمًا محليين

أخبار أمنية
تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان
مشاهير

تدهور صحة نجل القذافي ونقله للمستشفى بلبنان

مشاهير
فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من 1300 مريض في الكاميرون وكينيا
السعودية اليوم

فريقان طبيان من البلسم يعالجان أكثر من...

السعودية اليوم