جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين

تواصل جامعة جدة إجراءات التسجيل والقبول الإلكتروني للعام الجامعي الجديد في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ بالتزامن مع الإعلان رسميًا عن اعتماد الجامعة نظام الفصلين الدراسيين.

موعد القبول والتسجيل

وكانت جامعة جدة – ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- بدأت باستقبال طلبات القبول الإلكتروني لبرامج البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام 1445هـ، من خلال بوابة القبول، وتستمر حتى يوم الاثنين 29 ذي الحجة 1444هـ.

تخصصات جامعة جدة

وفي وقت سابق أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عيسى السلمي، أن الجامعة لديها عدد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس؛ أهمها ( الذكاء الاصطناعي– الأمن السيبراني – علوم البيانات -الكيمياء الصناعية – اللغة الصينية – تصميم الأزياء – التصميم الجرافيك – الإعلام الرقمي – القانون – وغيرها من التخصصات).

وأشار إلى برامج الدبلوم للكلية التطبيقية التي تواكب سوق العمل مثل (إدارة الفندقة والضيافة – إدارة المستودعات – الإرشاد السياحي – الإدارة الرياضية والترويجية – تكنولوجيا حماية البيئة، وغيرها).

نظام الفصلين

وبالأمس أعلنت جامعة جدة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين ابتداءً من العام الجامعي القادم 1445 هـ – 2024 م.