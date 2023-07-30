جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين

استقبلت جامعة حائل اليوم، طلبات القبول الإلكتروني لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين للعام الجامعي 1445هـ، حيث ستنتهي الفترة في الـ 3 من أغسطس المقبل.

تفاصيل المنحة

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري، أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين ” المقيمون، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، القبائل النازحة”، مضيفًا أنه سيتم استقبال الطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني، مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الترشيح سيكون في 10 أغسطس المقبل.

كما أكد ضرورة دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة لمتابعة نتائج الترشيح والاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط الآتي: هنا