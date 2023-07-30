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آخر موعد لتأكيد الترشيح 10 أغسطس

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج المنح الداخلية لغير السعوديين
المواطن - واس

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استقبلت جامعة حائل اليوم، طلبات القبول الإلكتروني لبرنامج المنح الداخلية للطلاب والطالبات غير السعوديين للعام الجامعي 1445هـ، حيث ستنتهي الفترة في الـ 3 من أغسطس المقبل.

تفاصيل المنحة

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد المطيري، أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين ” المقيمون، مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، القبائل النازحة”، مضيفًا أنه سيتم استقبال الطلبات عبر بوابة القبول الإلكتروني، مبينًا أن آخر موعد لتأكيد الترشيح سيكون في 10 أغسطس المقبل.

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كما أكد ضرورة دخول المرشحين إلى البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة لمتابعة نتائج الترشيح والاطلاع على الشروط والتقديم من خلال الرابط الآتي: هنا

 

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