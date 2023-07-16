جامعة حائل تستقبل طلبات التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم

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بدأت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، باستقبال طلبات المتقدمين على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى 2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، حيث تستقبل العمادة طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.
وبينت جامعة حائل أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة وبناءً على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم تحديد الرغبات حسب الأولية، ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق بوابة القبول المحدد، حيث سيتم إشعار المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م، وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات الأساسية.
وأكدت على الطلبة المقبولين ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة، مشيرة في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغياً، منوهة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، الموافق 30 يوليو 2023م.