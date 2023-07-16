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جامعة حائل تستقبل طلبات التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٣ مساءً
جامعة حائل تستقبل طلبات التقديم على درجتي البكالوريوس والدبلوم
المواطن - واس

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بدأت جامعة حائل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل اليوم، باستقبال طلبات المتقدمين ‏على درجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1445هـ، والذي يستمر حتى ‏‏2 من شهر محرم 1445هـ، الموافق 20 يوليو 2023م، حيث تستقبل العمادة ‏طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.‏

جامعة حائل تستقبل طلبات القبول

وبينت جامعة حائل أن عملية القبول تتم حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة وبناءً ‏على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولية، ‏ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد، حيث سيتم إشعار ‏المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445هـ، الموافق 27 يوليو 2023م، ‏وذلك من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات ‏الأساسية.‏

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تأكيد القبول

وأكدت على الطلبة المقبولين ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول ‏عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال ‏الفترة المحددة، مشيرة في حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد ‏قبوله ملغياً، منوهة أن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون ‏يوم الأحد 12 محرم 1445هـ، ‏الموافق 30 يوليو 2023م.‏

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