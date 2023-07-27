جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية

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أعلنت جامعة حائل نتائج القبول المبدئية للمتقدمين المرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1445هـ، وذلك من خلال بوابة القبول عبر موقعها الإلكتروني، داعية الطلبة المرشحين إلى الاطلاع على نتائج القبول المبدئية، بدءًا من اليوم، منوهة بأن آخر موعد لتأكيد القبول سيكون يوم الأحد القادم 12 محرم 1445هـ.
وأوضح عميد القبول والتسجيل بـ جامعة حائل الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني، أن نتائج القبول المبدئية تستلزم من المتقدمين تأكيد القبول، حيث إن التأكيد يعني موافقة المتقدم على تثبيت اختيار الرغبة الحالية وعدم الترقية لرغبة أعلى، بينما تأكيد القبول مع الترقية يعني الموافقة على تثبيت القبول على الرغبة الحالية مع الرغبة في الترقية التلقائية لرغبة أعلى في حال توفر مقاعد شاغرة، وأن إلغاء القبول فهو عدم رغبة المتقدم في الالتحاق بالجامعة ولا يحق له المطالبة بالمقعد مرة أخرى، مشيراً إلى أنه في حال توفر مقاعد شاغرة وفرز ثانٍ للقبول سيتم الإعلان عنه لاحقًا.