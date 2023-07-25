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للعمل بنظام التعاون بكليات الجامعة وفروعها

جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
جامعة حائل تعلن عن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة حائل مُمثلة في وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية عن فتح التقديم للعمل بنظام التعاون مع الكفاءات العلمية، من خارج الجامعة، للتدريس في كليات الجامعة وفروعها بنظام العقود الفصلية للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

التخصصات المتاحة:

– الإدارية.
– القانونية.
– المالية.
– الهندسية.
– التقنية.
– اللغات.
– الصحية.

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كامل التخصصات (PDF):
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شروط التقديم على وظائف (التعاون المؤقت):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.
3- أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
4- أن يكون المتقدم للكليات الصحية، حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية.
5- أن لا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة.
6- اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت).
7- تكون الاستعانة بخدمات التعاون لمدة فصل دراسي واحد فقط.
8- القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الالكترونية.
9- الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي/ الخاص، وألا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع عمله الأصلي.
10- كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لغير الموظفين.
11- تخصصات اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على درجة 5/5 ايلتس أو ما يعادلها.

ملاحظات هامة:

1- التعاون هو عقد مؤقت وسيكون فصليًا ولا يعتبر التعاون توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد مع المتقدم وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر إلى الطلبات بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.
6- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها ومع مكان سكنه.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/09هـ الموافق 2023/07/27م.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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