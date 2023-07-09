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في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

جامعة حائل تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لعام 1445

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠١ مساءً
جامعة حائل تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لعام 1445
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة حائل، اليوم الأحد، المواعيد الزمنية لإجراءات القبول السنوي لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية العامة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، للعام الجامعي 1445هـ.

ومن المقرر أن يتم فتح بوابة القبول الإلكتروني يوم الأحد 28 ذي الحجة 1444هـ الموافق 16 يوليو 2023 وسيغلق الخميس 2 محرم 1445هـ الموافق 20 يوليو 2023م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية.

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وتتم عملية القبول حسب نوع الشهادة الثانوية ‏والنسبة الموزونة، وبناء على ذلك تظهر الرغبات للمتقدمين الذين عليهم ‏تحديد الرغبات حسب الأولية ويمكنهم تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق ‏بوابة القبول المحدد.

نتيجة القبول بجامعة حائل

ومن المقرر أن يتم إشعار المقبولين بنتيجة القبول يوم الخميس 9 ‏محرم 1445 الموافق 27 يوليو 2023 من خلال الرسائل النصية على رقم ‏الهاتف المحمول للمتقدم المدوّن في البيانات الأساسية.

وعلى الطلبة المقبولين في جامعة حائل ضرورة الدخول على حساباتهم بعد إعلان نتائج القبول عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الإلكترونية بموقع الجامعة لتأكيد القبول خلال الفترة المحددة وفي حال عدم تأكيد المتقدم للقبول سوف يتم استبعاده ويعد قبوله ملغياً، وسيكون آخر موعد لتأكيد القبول يوم الأحد 12 محرم 1445هـ الموافق (30 يوليو 2023).

القبول السنوي بجامعة حائل

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