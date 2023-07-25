جامعة حائل تعلن وظائف أكاديمية للبكالوريوس فأعلى

أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف الأكاديمية (بنظام التعاون) للكفاءات العلمية من غير منسوبي الجامعة للعام الجامعي 1445هـ حملة البكالوريوس فأعلى للتدريس في كليات الجامعة وفروعها بنظام العقود الفصلية في مختلف التخصصات:

التخصصات المتاحة

– إدارية

– مالية

– قانونية

– لغات

– تقنية

– هندسية

– صحية

للاطلاع على كامل التخصصات (اضغط هنا)

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن يكون المتقدم للكليات الصحية، حاصلاً على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات التخصصات الصحية.

– أن لا يكون المتقدم قد أخل بأي من واجبات الوظيفة التي يعمل بها أو قيد المساءلة أو صدر بحقه قرار تأديبي مخل بالآداب وبشرف المهنة.

– اجتياز المقابلة الشخصية التي يجريها القسم العلمي (إن وجدت).

– تكون الاستعانة بخدمات التعاون لمدة فصل دراسي واحد فقط.

– القدرة على التعامل مع الأنظمة التعليمية الالكترونية.

– الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي/ الخاص، والا يتعارض وقت عمله كمتعاون مع عمله الأصلي.

– كتابة تعهد بعدم وجود عمل آخر لغير الموظفين.

– تخصصات اللغة الإنجليزية يشترط الحصول على درجة 5/5 ايلتس أو ما يعادلها.

ملاحظات هامة:

– التعاون هو عقد مؤقت وسيكون فصليًا ولا يعتبر التعاون توظيفاً أو وعداً بالتوظيف.

– قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد مع المتقدم وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.

– ينظر إلى الطلبات بحسب الاحتياج في كل كلية/ فرع.

– يجب ان تكون الوثائق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

– سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط او اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.

– على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها ومع مكان سكنه.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1445/1/9 م.