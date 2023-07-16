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عبر بوابة القبول الإلكترونية

جامعة حفر الباطن تستقبل طلبات الالتحاق بالعام الجامعي الجديد غدًا

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
جامعة حفر الباطن تستقبل طلبات الالتحاق بالعام الجامعي الجديد غدًا
المواطن - واس

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أعلنت جامعة حفر الباطن عن مواعيد استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1445 هـ، والتي ستبدأ في الفترة من يوم غد الاثنين وتستمر حتى يوم السبت 04 محرم 1445 هـ.

طلبات الالتحاق بجامعة حفر الباطن

وأوضحت الجامعة أن جميع طلبات الالتحاق بالجامعة ستكون عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، وأن القبول سيتم وفق الشروط التي أعلنتها الجامعة وهي أن يكون الطالب سعودياً أو من أم سعودية، وأن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية السعودية أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية أي من عام 1439/1440هـ فما فوق للتقديم، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك، وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي على ألا يكون قد مضى على الاختبار أكثر من خمس أعوام، وألا يكون للطالب سجلاً -حالياً أو سابقاَ- في جامعة حفر الباطن، ويمكن للطالب المقيد سابقاً التقديم وفق شروط القواعد التنفيذية للائحة الدراسة والاختبارات.

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شروط القبول لغير السعوديين

وبيّنت أنه يشترط لقبول طلاب المنح الداخلية من غير السعوديين من النازحين أو جنسيات أخرى أن يكون لديه إقامة سارية المفعول خاصةً به، مشيرة إلى أن قبول هذه الفئة من الطلاب يتم حسب المقاعد المتاحة لكل جنسية بعد موافقة وزارة التعليم.
وأفادت الجامعة أنه لا يتطلب من المتقدم تسليم أي وثائق للجامعة، وأن على المتقدم لإنهاء إجراءات القبول في الجامعة أن يقوم بالموافقة على الإقرار الأول الذي ينص على ألا يكون المتقدم مقيداً أو مقبولاً في أي جامعة أخرى، ومن ثم الموافقة على الإقرار الثاني، والمتضمن أن الجامعة لها الحق بإلغاء قبول الطالب في حال كان مقيداً أو مقبولاً في أي جامعة أخرى.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بـ جامعة حفر الباطن الدكتور محمد القحطاني، أنه يجب على المرشحين للقبول الالتزام بإنهاء الإجراءات في الوقت المحدد لكل دفعة حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول في الجامعة، والتي تم إعلانها عبر موقع الجامعة الرسمي وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالجامعة، مشيراً إلى أنه ليس هناك أولوية في القبول بناءً على تاريخ التقديم، حيث ستكون أولوية القبول حسب النسب الموزونة وترتيب الرغبات وعدد المقاعد، ويمكن للمتقدم خلال فترة التقديم مراجعة ترتيب الرغبات والتعديل عليها.

متابعة نتائج القبول

وأكد أهمية متابعة المتقدم للبوابة لمعرفة ما يستجد من تعليمات ونتائج تتعلق بالقبول، وأنه في حال الترشيح لقبول الطالب لرغبة أقل من الرغبة الأولى وقام بإنهاء إجراءات القبول الإلكتروني خلال المدة المحددة سيقوم النظام آلياً بإدخاله في المنافسة للرغبات الأعلى في كل الدفع التالية، بشرط أن يكون مستوفياً لشروط المنافسة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

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