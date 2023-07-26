جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن عن نتائج الدفعة الثانية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1445 هـ.

بوابة جامعة حفر الباطن

وحثت عمادة القبول بـ جامعة حفر الباطن المرشحين على ضرورة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً قبل الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة القادم الموافق 28 يوليو 2023 م، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال الضغط على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول الإلكترونية والموافقة على التعهد الخاص بعدم وجود قبول للمتقدم في جامعة أخرى، وأن للجامعة الحق في إلغاء طلب القبول إذا تبين أن لدى المتقدم قبولا في جامعة أخرى، مع تعبئة البيانات الشخصية والبيانات الأخرى المطلوب تعبئتها، وطباعة إشعار القبول من النظام بالضغط على الرابط المحدد، والذي يشمل كشف اللياقة المهنية بالنسبة للمسارات الصحية، مشيرة إلى أن طباعة إشعار القبول يعني أن الطالب قد أنهى إجراءات القبول الإلكترونية.

تأكيد القبول

وبينت أن عدم تأكيد القبول إلكترونياً خلال الفترة المحددة لإنهاء إجراءات القبول للدفعة الثانية سيؤدي إلى إلغاء قبول الطالب في الجامعة بشكل آلي مع عدم استحقاق المتقدم المنافسة في الدفعة الثالثة.

ودعت المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول في الدفعة الثانية إلى متابعة إعلان الدفعة الثالثة والأخيرة التي من المقرر أن يعلن عنها يوم الأحد القادم 12 محرم 1445 هـ بمشيئة الله.