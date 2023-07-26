الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445 القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي الطفل البطل علي الغامدي مثال يحتذى به في بر الوالدين الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير
أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن عن نتائج الدفعة الثانية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1445 هـ.
وحثت عمادة القبول بـ جامعة حفر الباطن المرشحين على ضرورة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً قبل الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة القادم الموافق 28 يوليو 2023 م، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال الضغط على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول الإلكترونية والموافقة على التعهد الخاص بعدم وجود قبول للمتقدم في جامعة أخرى، وأن للجامعة الحق في إلغاء طلب القبول إذا تبين أن لدى المتقدم قبولا في جامعة أخرى، مع تعبئة البيانات الشخصية والبيانات الأخرى المطلوب تعبئتها، وطباعة إشعار القبول من النظام بالضغط على الرابط المحدد، والذي يشمل كشف اللياقة المهنية بالنسبة للمسارات الصحية، مشيرة إلى أن طباعة إشعار القبول يعني أن الطالب قد أنهى إجراءات القبول الإلكترونية.
وبينت أن عدم تأكيد القبول إلكترونياً خلال الفترة المحددة لإنهاء إجراءات القبول للدفعة الثانية سيؤدي إلى إلغاء قبول الطالب في الجامعة بشكل آلي مع عدم استحقاق المتقدم المنافسة في الدفعة الثالثة.
ودعت المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول في الدفعة الثانية إلى متابعة إعلان الدفعة الثالثة والأخيرة التي من المقرر أن يعلن عنها يوم الأحد القادم 12 محرم 1445 هـ بمشيئة الله.