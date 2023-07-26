Icon

الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو Icon توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩ Icon رياح شديدة بسرعة 49 كم/ساعة تضرب الطائف Icon جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445 Icon القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية Icon الأسهم السعودية تغلق مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي Icon الطفل البطل علي الغامدي مثال يحتذى به في بر الوالدين Icon الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز الرئيس محمد بازوم Icon حساب المواطن يرد على سؤال بشأن الدعم الإضافي في دفعة أغسطس Icon ضبط 693 كجم من الحشيش في 3 عمليات أمنية بعسير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعت إلى استكمال إجراءات القبول إلكترونياً

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الثانية لعام 1445
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن عن نتائج الدفعة الثانية للطلاب المرشحين للقبول للعام الجامعي 1445 هـ.

بوابة جامعة حفر الباطن

وحثت عمادة القبول بـ جامعة حفر الباطن المرشحين على ضرورة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً قبل الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة القادم الموافق 28 يوليو 2023 م، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة من خلال الضغط على أيقونة “استعراض طلب سابق” في بوابة القبول الإلكترونية والموافقة على التعهد الخاص بعدم وجود قبول للمتقدم في جامعة أخرى، وأن للجامعة الحق في إلغاء طلب القبول إذا تبين أن لدى المتقدم قبولا في جامعة أخرى، مع تعبئة البيانات الشخصية والبيانات الأخرى المطلوب تعبئتها، وطباعة إشعار القبول من النظام بالضغط على الرابط المحدد، والذي يشمل كشف اللياقة المهنية بالنسبة للمسارات الصحية، مشيرة إلى أن طباعة إشعار القبول يعني أن الطالب قد أنهى إجراءات القبول الإلكترونية.

قد يهمّك أيضاً
التعليم تدفع بالكفاءات لمناصب قيادية أبرزها تكليف أول امرأة سعودية مديرًا عامًا للتعليم بمحافظة جدة

التعليم تدفع بالكفاءات لمناصب قيادية أبرزها تكليف أول امرأة سعودية مديرًا عامًا...

خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

خيارات دفع إلكترونية جديدة عبر منصة بلدي

تأكيد القبول

وبينت أن عدم تأكيد القبول إلكترونياً خلال الفترة المحددة لإنهاء إجراءات القبول للدفعة الثانية سيؤدي إلى إلغاء قبول الطالب في الجامعة بشكل آلي مع عدم استحقاق المتقدم المنافسة في الدفعة الثالثة.

ودعت المتقدمين الذين لم يحالفهم القبول في الدفعة الثانية إلى متابعة إعلان الدفعة الثالثة والأخيرة التي من المقرر أن يعلن عنها يوم الأحد القادم 12 محرم 1445 هـ بمشيئة الله.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم