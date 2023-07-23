جامعة شقراء تعود لنظام الفصلين الدراسيين

أعلنت جامعة شقراء اعتماد الدراسة بنظام الفصلين الدراسيين اعتبارًا من العام الجامعي القادم 1445هـ/ 2024م.

ونشرت جامعة شقراء على حسابها بموقع “تويتر”، التقويم الأكاديمي للعام الجامعي 1445هـ بـ نظام الفصلين الدراسيين، حيث يبدأ الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الأول يوم 4 صفر 1445 هـ.

فيما تكون بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثاني يوم 2/7/1445 هـ.