Icon

رئيس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى تايلند تعزيزًا للعلاقات الثنائية Icon وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام Icon أنظار الأمة الإسلامية تتجه نحو تغيير كسوة الكعبة Icon النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026 Icon خالد بن سلمان يوقع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين السعودية وتركيا Icon إعفاء مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال إبلاغهم السلطة Icon مانشستر يونايتد يتعاقد مع جوني إيفانز بعقد قصير الأمد Icon 1444هـ عام الإنجازات السعودية بامتياز Icon أمير الشرقية يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث طريق البطحاء – حرض Icon مذكرة تفاهم بين السعودية وتركيا للتعاون في مجال الطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شددت من خطورة تزويدهم بالمعلومات الشخصية

جامعة طيبة تحذر من حسابات تسوق الأوهام وتدعي ضمان القبول

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
جامعة طيبة تحذر من حسابات تسوق الأوهام وتدعي ضمان القبول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت جامعة طيبة من حسابات مجهولة تسوق الوهم لأهداف تسعى لاستغلال فترة القبول، مشددة من خطورة تزويدهم بالمعلومات الشخصية.

تحذير من حسابات وهمية

وأوضحت الجامعة، في بيان لها على “تويتر”: “أنها رصدت معرفات مجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي تعمل على نشر معلومات مغلوطة عن عمليات وآليات القبول والتسجيل بـجامعة طيبة للعام الجامعي 1445هـ، وإدعاء بعضها بضمان عملية القبول بالجامعة وانتحال البعض الآخر لمعرفات مسؤولي القبول وتقديم معلومات مغلوطة باسمهم وطلب الحصول على البيانات الشخصية للأفراد”.

قد يهمّك أيضاً
سبب تأثير المباني في رفع درجة حرارة الهواء المحيط بها

سبب تأثير المباني في رفع درجة حرارة الهواء المحيط بها

البرنامج النووي السعودي لا يحتاج لموافقة أمريكية بعدما أثبتت الرياض ريادتها

البرنامج النووي السعودي لا يحتاج لموافقة أمريكية بعدما أثبتت الرياض ريادتها

شفافية القبول

وأكدت جامعة طيبة أنها تضمن الشفافية الكاملة في القبول في الجامعة وتعمل بكل جهد على توفير المعلومة الدقيقة عن القبول عبر التواصل المباشر من خلال معارض القبول الميدانية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية وموقع الجامعة الالكتروني والوسائل الاتصالية المعلنة، كما أنها أتاحت لكل متقدم أن يتابع من خلال حسابه الخاص في القبول جميع مراحل القبول أولاً بأول وجميع الأدلة والإرشادات الخاصة بالقبول.

ونوهت بإمكانية متابعة الحساب الرسمي للجامعة وحساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر للحصول على جميع التفاصيل والمعلومات والإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية القبول، حيث يتم نشرها بشكل منتظم يومياً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من الأرض المجانية
السعودية اليوم

تنبيه من سكني حول التزامات المستفيدين من...

السعودية اليوم
موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول الحرارة إلى 48 درجة مئوية
السعودية اليوم

موجة حارة على المدينة المنورة وتوقعات بوصول...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
السعودية اليوم

تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي...

السعودية اليوم
موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب أزمة فاغنر
العالم

موسكو تفرض حظرًا على المواطنين في أعقاب...

العالم
صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود السعودية
السعودية اليوم

صور مشعر منى قديمًا وحديثًا تظهر الجهود...

السعودية اليوم
روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف بوجه الدولة والدفاع والرئيس
العالم

روسيا: قائد فاغنر اعتقد أن بإمكانه الوقوف...

العالم
جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي لـ دوري روشن
الرياضة

جماهير الكرة السعودية تتمنى حضور نجم نابولي...

الرياضة