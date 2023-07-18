جامعة طيبة تحذر من حسابات تسوق الأوهام وتدعي ضمان القبول

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حذرت جامعة طيبة من حسابات مجهولة تسوق الوهم لأهداف تسعى لاستغلال فترة القبول، مشددة من خطورة تزويدهم بالمعلومات الشخصية.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها على “تويتر”: “أنها رصدت معرفات مجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي تعمل على نشر معلومات مغلوطة عن عمليات وآليات القبول والتسجيل بـجامعة طيبة للعام الجامعي 1445هـ، وإدعاء بعضها بضمان عملية القبول بالجامعة وانتحال البعض الآخر لمعرفات مسؤولي القبول وتقديم معلومات مغلوطة باسمهم وطلب الحصول على البيانات الشخصية للأفراد”.
وأكدت جامعة طيبة أنها تضمن الشفافية الكاملة في القبول في الجامعة وتعمل بكل جهد على توفير المعلومة الدقيقة عن القبول عبر التواصل المباشر من خلال معارض القبول الميدانية ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية وموقع الجامعة الالكتروني والوسائل الاتصالية المعلنة، كما أنها أتاحت لكل متقدم أن يتابع من خلال حسابه الخاص في القبول جميع مراحل القبول أولاً بأول وجميع الأدلة والإرشادات الخاصة بالقبول.
ونوهت بإمكانية متابعة الحساب الرسمي للجامعة وحساب عمادة القبول والتسجيل على تويتر للحصول على جميع التفاصيل والمعلومات والإجابة على الأسئلة الشائعة المتعلقة بعملية القبول، حيث يتم نشرها بشكل منتظم يومياً.