جامعة نجران تعلن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير

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أعلنت جامعة نجران مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاًٍ للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– ماجستير علم البيانات المهني.
– ماجستير الذكاء الاصطناعي المهني.
– ماجستير الأمن السيبراني المهني.
– ماجستير تقنية المعلومات المؤسسية المهني.
– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
– ماجستير المحاسبة المهني.
– ماجستير الأنظمة المهني.
– ماجستير الطفولة المبكرة المهني.
– ماجستير الحديث وعلومه.
– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– ماجستير التفسير وعلوم القرآن.
– ماجستير الفقه.
– ماجستير أصول الفقه.
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– يبدأ التسجيل في جامعة نجران بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/01/05هـ الموافق 2023/07/23م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1445/01/11هـ الموافق 2023/07/29م.
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