جامعة نجران تعلن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير

أعلنت جامعة نجران مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاًٍ للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.