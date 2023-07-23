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 للعام الجامعي 1445هـ

جامعة نجران تعلن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
جامعة نجران تعلن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة نجران مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد التسجيل في 13 برنامجًا للماجستير للعام الجامعي 1445هـ، وذلك وفقاًٍ للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– ماجستير علم البيانات المهني.
– ماجستير الذكاء الاصطناعي المهني.
– ماجستير الأمن السيبراني المهني.
– ماجستير تقنية المعلومات المؤسسية المهني.
– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
– ماجستير المحاسبة المهني.
– ماجستير الأنظمة المهني.
– ماجستير الطفولة المبكرة المهني.
– ماجستير الحديث وعلومه.
– ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
– ماجستير التفسير وعلوم القرآن.
– ماجستير الفقه.
– ماجستير أصول الفقه.

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التفاصيل: اضغط هنا

موعد التسجيل:

– يبدأ التسجيل في جامعة نجران بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/01/05هـ الموافق 2023/07/23م وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 1445/01/11هـ الموافق 2023/07/29م.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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