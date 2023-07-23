جانب من استقبال جماهير الهلال للصفقات الجديدة

حرصت جماهير نادي الهلال على توجيه التحية إلى اللاعبين ” السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش”، وذلك قبل بدء مباراة الكويت الكويتي الودية اليوم.

ودخل الثلاثي ملعب الملك فهد الدولي حيث حرصوا على توجيه التحية لجماهير أزرق الرياض وذلك بعد تعاقد النادي معهم.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، أندري كاريلو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.