جانب من استقبال جماهير الهلال للصفقات الجديدة

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حرصت جماهير نادي الهلال على توجيه التحية إلى اللاعبين ” السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي سافيتش”، وذلك قبل بدء مباراة الكويت الكويتي الودية اليوم.
ودخل الثلاثي ملعب الملك فهد الدولي حيث حرصوا على توجيه التحية لجماهير أزرق الرياض وذلك بعد تعاقد النادي معهم.
وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، أندري كاريلو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، عبدالله الحمدان”.
روبن نيفيز لاعب #الهلال الجديد لحظة دخوله ملعب الملك فهد الدولي🔵🏟#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/5QR39dRZxh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023
الهلال يقدم لاعبه الجديد كوليبالي بقميص رقم 3️⃣#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/ZZI380EKqV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023
ساڤيتش لاعب #الهلال الجديد لحظة دخوله ملعب الملك فهد الدولي🔵🏟#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/V74VKZcL2Q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023