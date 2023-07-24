معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض جامعة الإمام عبدالرحمن تبدأ استقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غدًا جدارات : لا حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على تويتر شرط يمنع فيتوريا من الموافقة على عرض الأهلي جوائز البطولة العربية 2023 تشعل المنافسة 10 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات بالقريات والشمالية الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألفًا إحباط عمليتين لتهريب وترويج المخدرات بالخرج وجازان سامر المسحل للجماهير: الاتفاق بحاجة لدعمكم ووقفاتكم
أوضحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) أنه لا يوجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ مبينةً أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.
ودعت منصة جدارات التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر @HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء @HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.
يشار إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.