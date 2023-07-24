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أكدت أنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

جدارات : لا حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على تويتر

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٠ مساءً
جدارات : لا حسابات رسمية تحمل اسم المنصة على تويتر
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) أنه لا يوجد حسابات رسمية تحمل اسم المنصة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ مبينةً أنه تم رصد عدة حسابات تنتحل اسم المنصة، ويجري اتخاذ الاجراءات النظامية بحقها.

حسابات للتعامل مع جدارات

ودعت منصة جدارات التي يعمل صندوق تنمية الموارد البشرية على تطويرها وتشغيلها والإشراف عليها، إلى التعامل مع الحسابات الرسمية للصندوق في حال وجود أي استفسارات، عبر حساب تويتر ‏@HRDFKSA أو حساب خدمة العملاء ‏ @HRDF_Care أو عبر الاتصال على الرقم 8001222030.

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يشار إلى أن المنصة تهدف إلى توحيد وتوثيق بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص ورفع جودة البيانات وتطوير إجراءات استقبال ومعالجة طلبات التوظيف، وسهولة الوصول لفرص العمل، وتحسين المنصة لتتناسب مع احتياجات جميع المستخدمين.

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