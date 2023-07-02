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توقفوا عن تكسير المدارس والحافلات

جدة نائل توجه رسالة عاجلة للمحتجين في شوارع فرنسا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٧ مساءً
جدة نائل توجه رسالة عاجلة للمحتجين في شوارع فرنسا
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جدّة الشاب نائل المحتجين عبر رسالة عاجلة لوقف أعمال الشغب في فرنسا، ووجهت جدّة الشاب نائل م. الذي أشعل مقتله برصاص شرطي قرب باريس مطلع الأسبوع أعمال شغب في عموم فرنسا، دعوة عبر التلفزيون اليوم الأحد ناشدت فيها المحتجّين التوقّف عن أعمال التخريب والنهب والحرق.

رسالة عاجلة من جدة نائل

وأضافت جدة نائل، في مقابلة أجرتها معها قناة “بي إف إم تي في” التلفزيونية الإخبارية: “لأولئك الذين يكسّرون أقول لهم: توقّفوا. فليتوقّفوا عن تكسير الواجهات وليتوقفوا عن تكسير المدارس والحافلات. توقّفوا. من يستقل هذه الحافلات هن أمهات، من يسير في الخارج هن أمهات”.

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وجدّدت ناديا التأكيد أنّها لا تحمّل الشرطة الفرنسية بأكملها مسؤولية مقتل حفيدها بل تحصر هذه المسؤولية بالشرطيين اللذين ضرباه على رأسه بعقبي مسدسيهما وبالشرطي الذي أرداه برصاصة في قلبه. وتابعت: “كان بإمكانه أن يطلق النار على ساقه أو على ذراعه”.

اتهامات تلاحق الشرطة الفرنسية

كما أعربت الجدّة، في تصريحات سابقة، عن صدمتها لحملة التبرّعات التي نظّمت على الإنترنت لحساب الشرطي الذي قتل حفيدها. والشرطي البالغ 38 عامًا الذي تم حبسه بعدما وُجّهت إليه تهمة القتل العمد.

وقالت: “الحزن يملأ قلبي. لقد سلبني حفيدي. هذا الرجل يجب أن يدفع الثمن كأيّ شخص آخر. أولئك الذين يكسّرون والذين يضربون عناصر الشرطة سيعاقبون أيضًا. أنا أثق بالعدالة. أنا أؤمن بالعدالة”.

احتجاجات عنيفة عقب مقتل نائل

وغداة ليلة خامسة على التوالي من الاحتجاجات العنيفة على مقتل نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، برصاص شرطي أطلق النار عليه من مسافة قريبة خلال عملية تفتيش مروري لدى محاولته الفرار في سيارة كان يقودها بدون رخصة.

وعلى مدى الليالي الخمس الفائتة شهدت فرنسا أعمال شغب ونهب وسرقة وتكسير وإحراق اندلعت إثر مقتل الشاب وتواصلت في كثير من الأحياء الشعبية في البلاد.

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