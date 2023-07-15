جدول مباريات النصر الودية قبل انطلاق الموسم

سيخوض الفريق الكروي الأول بنادي النصر 5 مباريات ودية وذلك استعدادًا لانطلاقة موسم 2023/2024، حيث ينطلق دوري روشن السعودي في موسمه الجديد يوم 11 أغسطس المقبل.

وكانت مباراة فارينسي البرتغالي أول مباراة من جدول مباريات النصر الودية وأُقيمت أمس الجمعة، حيث فاز النصر بخماسية لهدف، وأحرزها كل من البرازيلي تاليسكا وخالد الغنام وعبدالفتاح آدم ومحمد صهلولي.

جدول مباريات النصر

وسيخوض النصر خلال الفترة المقبلة 4 مباريات ودية أمام كل من ” سيلتا فيجو الإسباني يوم 17 يوليو، بنفيكا البرتغالي يوم 20 يوليو، باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25 يوليو، إنتر ميلان الإيطالي يوم 27 يوليو”.

يذكر أن فريق النصر يخوض حاليًا معسكرًا إعداديًا في البرتغال ثم سيسافر بعد ذلك إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في بطولة ودية هناك.