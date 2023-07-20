جرأة سائق تثير هلع لصوص حاولوا سرقته

وثق مقطع فيديو متداول، تفاصيل عملية سطو مسلح شنها لصوص على سائق أجرة، لكنها انتهت بهروبهم خائفين من تصرف السائق دون الظفر بأي مبلغ مالي.

وتظهر كاميرات المراقبة لصوصًا يركبون مع سائق أجرة في جزيرة باربادوس في الكاريبي، حيث أشهروا مسدساً في وجهه طالبين منه المال لكن بدلاً من الرضوخ لهم أسرع وهو يقود بشكل جنوني.

كما بدأ ينحرف بتهور يميناً ويساراً مفزعاً اللصوص، حيث بدأوا يصرخون من الهلع ثم قال لهم (أطلقوا عليّ النار).

بعد ذلك، أوقف المركبة ونزل اللصوص يركضون هرباً كما أنه نزل معهم وترك مركبته تصدح فيها الأغاني.

ونال الفيديو مشاهدات عالية، وسط تعليقات ساخرة من تصرف اللصوص، وإشادات بجرأة السائق.