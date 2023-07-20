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إجراء فتح في الجمجمة لتغطية تلافيف المخ

جراحة عاجلة تنقذ حياة مريض مصاب بتسوس عظام الجمجمة بتبوك

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
جراحة عاجلة تنقذ حياة مريض مصاب بتسوس عظام الجمجمة بتبوك
المواطن - أحمد العطوي

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نجح الفريق الطبي في قسم المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بتبوك بإجراء عملية جراحية لمريض في العقد الرابع من العمر كان يعاني من التهاب صديدي نتج عنه تسوس في عظام الجمجمة وغرغرينا في فروة الرأس وذلك بسبب حادث مروري تعرض له منذ فترة.

وبعد أن تم عرضه على عيادة المخ والأعصاب تم عمل الفحوصات السريرية اللازمة من أشعة الرنين المغناطيس بالصبغة بعدها تم تشكيل فريق طبي من قسم المخ والأعصاب والتجميل لوضع الخطة العلاجية وتم شرح الجراحة والمضاعفات المحتملة للمريض وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات .

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جراحة عاجلة

حيث قام الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بإجراء عملية جراحية دقيقة استغرقت 5 ساعات تم من خلالها عمل فتحة في الجمجمة لتغطية تلافيف المخ عن طريق طبقات فروة الرأس وهي الطبقة الثالثة المعروفة باسم السفاق أو الخوذة الساقية بالإضافة إلى الطبقة الرابعة وهي النسيج الضام الرخو مع زراعة بدائل الجلد على عظام الجمجمة كما تم إجراء سديلة متحولة للطبقة فروة الرأس وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد تم خلالها إزالة التسوس بشكل كامل .

حالة نادرة

وأكد الفريق الطبي المعالج أن تسوس العظام من مضاعفات إصابة الرأس ونادرة الحدوث نسبيا بهذه الدرجة .

الجدير بالذكر أن قسم المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد خلال الشهرين الماضيين قام بأكثر من ٣٣ عملية كما استقبل خلال تلك الفترة ١٧٠٧ مراجعين للعيادة .

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