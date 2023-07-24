جراحة عاجلة تنقذ مريضًا من نزيف بجوار القلب

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام بمنطقة جازان، من إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة بجوار القلب والحبل الشوكي.

جراحة عاجلة

وأوضحت صحة جازان، أن المصاب حضر لقسم الطوارئ وقام الفريق الطبي بإجراء الفحوصات الإشعاعية اللازمة وتبين وجود تهتك وكدمات في الرئة اليسرى ووجود نزف شديد في الغشاء البلوري الأيسر وعلى الفور قام بالاستعانة بأطباء استشاريين في تخصص الصدر، وإجراء عملية جراحية عاجلة تم من خلالها وقف النزيف الدموي وإصلاح الأعضاء المتهتكة.