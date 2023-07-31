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بعد إصابته ضد الصفاقسي

جراحة ناجحة لطارق حامد

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
جراحة ناجحة لطارق حامد
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، اليوم الاثنين، عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، المصري طارق حامد لعملية جراحية ناجحة.

طارق حامد يخضع لجراحة

وأوضح نادي الاتحاد أن طارق حامد خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، مؤكدًا أن رئيس مجلس إدارة شركة النادي، أنمار الحائلي اطمأن على حالته الصحية وسلامته، ومتمنيًا له الشفاء العاجل.

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ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لطارق حامد خلال تواجده في المستشفى، برفقة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، وعلق عليه قائلًا: “ألف سلامة يا كبير”، وطمأن اللاعب الجماهير، وقال: “أنا كويس.. الحمدلله”.

طارق حامد
حامد بعد الجراحة – المصدر @ittihad

وكان طارق حامد قد تعرض لإصابة في الوجه خلال مشاركته في مباراة الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، إثر تدخل عنيف من اللاعب حسين علي جاسم.

وسقط حامد على الأرض، قبل أن يركله جاسم في الوجه، ليتعرض لإصابة دامية، ويحصل لاعب الصفاقسي التونسي على بطاقة حمراء مباشرة، بعدما قام الحكم باللجوء إلى تقنية الفيديو.

طارق حامد
حامد بعد الجراحة – المصدر @ittihad

فوز الاتحاد ضد الصفاقسي

ولعب الاتحاد ضد الصفاقسي التونسي بالأمس، على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح العميد في الفوز بهدف دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ويضمن التأهل إلى منافسات الدور التالي رسميًا.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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