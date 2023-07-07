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بعدما استبعدهم سانتو من المعسكر

جستنيه: 4 أسباب ستُغير عقلية العبود والبيشي والشمراني

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٥ مساءً
جستنيه: 4 أسباب ستُغير عقلية العبود والبيشي والشمراني
المواطن - فريق التحرير

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توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، تغيير عقلية رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي وحمدان الشمراني، وذلك بعد قرار المدير الفني البرتغالي نونو سانتو باستبعادهم.

جستنيه يُعلق على استبعاد العبود

وعلق جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، قائلًا: “أتفهم موقف المدرب القدير نونو سانتو بالموسم الماضي، وجمهور الاتحاد كان داعمًا لكل القرارات التي اتخذها تجاه مشاركة عبدالرحمن العبود وغيره من اللاعبين”.

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وأضاف: “وأدرك تماماً أن الإدارة لم تقصر في دعم قرار المدرب مع التفاهم مع اللاعب لتنفيذ تعليمات المدرب، وشاهدنا العبود على وجه التحديد بعد تجميده عدة مباريات؛ عاد وشارك به في المباريات الأخيرة بما يعني المدرب غير قناعاته واللاعب استجاب لتعليمات المدرب”.

عبدالرحمن العبود لاعب الاتحاد
العبود

استبعاد ثلاثي الاتحاد

وتابع جستنيه: “قبل بداية الموسم الحالي ظهرت أخبار صحفية تفيد بأن المدرب قرار الاستغناء عن ثلاثة لاعبين وهم العبود والبيشي والشمراني، ويبدو لي أن الخبر الذي نشرته جريدة المدينة قبل أسبوعين كان صحيحاً”.

وأردف: “الأمر الذي تسبب في ردة فعل قوية من بعض الجماهير الاتحادية في ظل الفقر الذي تعاني من دكة الاحتياط، وعلى إثر ذلك تغير القرار من الاستغناء إلى الاستبعاد من معسكر الطائف حسب ما نشرت جريدة الرياضية اليوم”.

عبدالعزيز البيشي
البيشي – المصدر @ittihad

وواصل: “وهنا يبدو لي أيضًا أن الإدارة الاتحادية قامت بإقناع المدرب بمنح اللاعبين الثلاثة العبود والبيشي والشمراني فرصة أخيرة، وتقديراً من المدرب للإدارة والجماهير الاتحادية لم يمانع في بقائهم، ولكن حفاظاً على هيبته وهيبة القرار استبعدهم من معسكر”.

واستكمل حديثه بشأن استبعاد العبود والبيشي والشمراني، قائلًا: “وهو حل أعتقد مناسب ليرى البديل المناسب بالبطولة العربية بما يجعل هناك منافسة أقوى بين اللاعبين وحرص على تمثيل الفريق سواء في التشكيل الاساسي أو الاحتياط”.

حمدان الشمراني
الشمراني – المصدر @ittihad

4 أسباب لتغيير عقلية اللاعبين

وأكد جستنيه أن عقلية الثلاثي العبود والبيشي والشمراني ستتغير لـ4 أسباب، وهي: “أولًا؛ معرفتهم بشخصية نونو سانتو القوية، وثانيها مرحلة مختلفة بوجود نجوم عالميين، وثالثهم؛ رغبتهم الأكيدة في ارتفاع أسهم نجوميتهم مع مرحلة دوري مشاهد في معظم انحاء العالم تضيف لمسيرتهم الكثير”.

وأضاف: “أما السبب الرابع والأخير تقديرهم الكبير للجماهير الاتحادية؛ فلن يخيبوا حسن ظنهم فيهم بعد الدعم الكبير لهم، وبالتالي سيكون هناك تحول جذري في مستوياتهم الفنية بما ينسجم ويتوافق مع فكر مدرب حريص جداً على تحقيق النجاح والاستفادة من كل الطاقات المبدعة ليحقق أهدافه وأهداف النادي وطموحات وأماني جماهير كانت من أهم أسباب حصد بطولة السوبر وبطولة دوري روشن اللتين حققهما أفضل مدرب في هذا الموسم”.

واختتم جستنيه حديثه قائلًا: “هذه قراءتي لقرارين الاستغناء والاستبعاد قد أصيب وقد أخطئ والتوفيق من الله، أرجو أن أكون قد أصبت الهدف والعذر على الإطالة”.

الاتحاد بطل دوري روشن - الدوري السعودي
جانب من تتويج الاتحاد – المصدر @ittihad

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