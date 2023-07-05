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جمال وادي لجب بعد تدفق الشلالات وسط الخضرة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
جمال وادي لجب بعد تدفق الشلالات وسط الخضرة
المواطن - فريق التحرير

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توشحت الجبال المحيطة بوادي لجب بالخضرة بعد موجة أمطار هطلت على مدينة جازان جنوب السعودية، ليظهر الموقع بطبيعته الساحرة عبر تدفق الشلالات من الأعالي الواقع بين جبلي شقراء والقهر في محافظة الريث، والذي تشكل نتيجة صدع هائل في جبال القهر قبل آلاف السنين.

وفي لوحة فنية جمالية، استطاع المصور محمد المواسي بعدسته أن ينقل المشاهد لهذا الجمال، قائلًا لقناة “العربية”: “الموقع يحكي جمال المواقع الطبيعية في السعودية، والتي تضم أشجارًا معلّقة، ومياه جارية، وارتفاعات مهيبة لقمم جبلية تصل إلى مئات الأمتار في وادي لجب”.

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وادي لجب أهم وجهة بجازان

وأضاف: “وادي لجب من أجمل المواقع السياحية وأحد أهم الواجهات في منطقة جازان، حيث يشهد زيارات كثيرة خلال الإجازات وعطل نهاية الأسبوع، وترددت على زيارته كثيرًا خلال الفترة الماضية، والتقطت عدة لقطات تبين ارتفاع الجبال المحيطة بالوادي”.

وأشار المواسي، إلى أن أشجار البن التي تزرع في مزارع مميزة من ناحية الإنتاج، زادت من جمال المكان إضافة إلى الشلالات التي حولت الموقع إلى جنة بعد هطول الأمطار، محذرًا من مغامرة السائح في وادي لجب لأن السيول تزيد من عمق البرك، ولذلك لا بد من الالتزام بالإرشادات وعدم المغامرة في هذا الموقع.

وادي لجب

صدع وانكسار

يذكر أن وادي لجب هو صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل القهر (زهوان) التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومترًا إلى الشمال الشرقي من مدينة جيزان.

ويعتبر من أهم المواقع السياحية وأبرزها ومزارًا يؤمه الزائرون من أبناء المنطقة وغيرها من مناطق السعودية على مدار العام. ويشهد وادي لجب بمحافظة الريث كغيره من المواقع السياحية بمنطقة جازان إقبالاً متزايدًا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

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