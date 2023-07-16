جماهير أهلي جدة تُطالب بضم نجم نابولي

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طالب جمهور النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي نجم الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ودشن جمهور الراقي وسمًا بعنوان ” زيلينسكي مطلبنا فريد مرفوض”، بعدما تداولت تقارير عن اهتمام الأهلي بضم فريد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرازيلي الميركاتو الصيفي الحالي.
ويلعب زيلينسكي صاحب الـ 29 عامًا مع نادي الجنوب الإيطالي منذ عام 2016 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي.
وحتى الآن نجح الأهلي في التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.