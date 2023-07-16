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خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

جماهير أهلي جدة تُطالب بضم نجم نابولي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
جماهير أهلي جدة تُطالب بضم نجم نابولي
المواطن - فريق التحرير

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طالب جمهور النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي نجم الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نجم نابولي الأفضل

ودشن جمهور الراقي وسمًا بعنوان ” زيلينسكي مطلبنا فريد مرفوض”، بعدما تداولت تقارير عن اهتمام الأهلي بضم فريد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرازيلي الميركاتو الصيفي الحالي.

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ويلعب زيلينسكي صاحب الـ 29 عامًا مع نادي الجنوب الإيطالي منذ عام 2016 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي.

بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي
زيلينسكي

وحتى الآن نجح الأهلي في التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق.

 

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