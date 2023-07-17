جماهير الأهلي تطالب بسرعة حسم صفقة نجم نابولي

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طالب جمهور النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي نجم الفريق الكروي الأول بنادي نابولي الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وعبر “تويتر” طالبت جماهير الراقي بسرعة حسم صفقة اللاعب البولندي، خاصة بعدما تم تداول تقارير عن اهتمام الأهلي بضم فريد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب البرازيلي الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعل جماهير الأهلي ترفض انضمام فريد وترشح زيلينسكي بدلًا منه.
وحتى الآن نجح الأهلي في التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي السابق، والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو نجم ليفربول الإنجليزي السابق، كما يسابق الراقي الزمن لضم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.
ويلعب بيوتر زيلينسكي مع فريق نابولي منذ عام 2016 قادمًا من نادي أودينيزي الإيطالي، كما يلعب مع منتخب بولندا الأول لكرة القدم منذ عام 2013.