جماهير الأهلي تطالب بسرعة ضم رياض محرز

طالبت جماهير النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بسرعة التعاقد مع النجم الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتُشير كافة التقارير إلى اقتراب محرز صاحب الـ32 عامًا من الانضمام إلى الأهلي هذا الصيف، حيث أكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه توصل لاتفاق مع الإدارة على كافة شروطه الشخصية.

عقبة وراء انضمام رياض محرز لـ الأهلي

وتفاعلت الجماهير مع أنباء اقتراب حسم صفقة محرز عبر موقع “تويتر”، واستعرضوا أبرز أرقامه ومشواره مع مانشستر سيتي، وأشادوا بمستواه، وتمنوا أن ينضم إلى الأهلي؛ ويُساهم في تتويجه بالبطولات.

وتُعد العقبة الوحيدة أمام النادي الأهلي، هي مفاوضاته مع إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، التي أبدت تمسكها باستمرار محرز في صفوفها، خاصة أن عقده مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025.

وأكدت تقارير أن رياض محرز، سيحصل على راتب مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، حيث إنه يعتقد أن هذا الوقت المناسب للانتقال إلى الشرق الأوسط.