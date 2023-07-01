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جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد !

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع صفقة الاتحاد !
المواطن - فريق التحرير

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طالبت جماهير النادي الأهلي، إدارة خالد العيسى بالتحرك والتعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليبي جناج الفريق الكروي الأول بنادي سيلتيك الإسكتلندي.

ودشن جمهور الراقي اليوم السبت وسمًا بعنوان ” فيليبي جوتا مطلب أهلاوي”، حيث طالبوا بسرعة التعاقد معه لتدعيم الجانب الهجومي في الراقي رغم اقتراب نادي الاتحاد من حسم الصفقة لصالحه.

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الاتحاد يقترب من ضم جواو فيليبي

وقبل يومين، قالت قناة ” الكأس” القطرية أن العميد اتفق مع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عامًا على الانضمام للنادي في الميركاتو الصيفي ويتبقى فقط الاتفاق مع نادي سيلتيك على بعض البنود الخاصة لإتمام الصفقة.

جواو فيليبي - سيلتيك - الاتحاد

يذكر أن اللاعب جواو بدأ مسيرته مع نادي بنفيكا البرتغالي وسبق له اللعب مع نادي بلد الوليد الإسباني وانضم لنادي سيلتيك في عام 2022.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ونغولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

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