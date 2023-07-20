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بعدما اقترب من الرحيل رسميًا

جماهير الأهلي: شكرًا عمر السومة ولن ننساك

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
جماهير الأهلي: شكرًا عمر السومة ولن ننساك
المواطن - فريق التحرير

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حرصت جماهير النادي الأهلي على توديع المهاجم السوري عمر السومة، بعدما أصبح قريبًا من الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

السومة يوقع مخالصة مالية

وأكدت تقارير، اليوم الخميس، أن عمر السومة وقع مخالصة رسمية مع النادي الأهلي، وتنازل عن المبلغ المالي المتبقي من مستحقاته المالية السابقة، بجانب تنازله عن رواتبه المتبقية من العام الأخير من عقده.

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وتُشير كافة التوقعات إلى انتقال السومة صاحب الـ35 عامًا، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي القطري، بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وظهر بشكل مميز.

عمر السومة
السومة – المصدر @alarabi_club

شكرًا عمر السومة

وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء، ودشنت هاشتاق شكرًا عمر السومة، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر”، وقال علي: ” شكراً لأعظم مهاجم في تاريخ القارة الآسيوية”.

وكتب خالد: “ذكراك لا تُنسى يا أجمل العمر في حياة كل أهلاوي”، وقال طلال: “والله مهما قلت مهما حكيت مهما وصفت لن أوفيك حقك يا أجمل أيام العُمر، لكن الشيء الوحيد اللي أقدر أقوله لك الله يسعدك أضعاف ما أسعدتنا والله يوفقك بحياتك”.

السومة مع الأهلي
السومة

وتابع راكان: “عمر السومة كان يوقع على جدولة مستحقاته بدون لا يشوفها، الموسم الماضي تنازل عن ٥٠٪ من راتبه عشان يستمر ورفضت الإدارة، عند مخالصته تنازل عن مليون ونصف المليون دولار، ما راح ننسى وقفاتك ومساهماتك مع الأهلي.. راح أظل أتابعك واهتف باسمك للأبد”.

وعلق القحم قائلًا: “عمر السومة راح تبقى الهداف التاريخي للنادي الأهلي ومسيرتك تحكى لأجيال وأجيال.. ما أقول إلا (الله يوفقك وين ما تكون)، كل صورة وفيديو معك له حدث وذكرى معي راح تبقى على البال مهما طال وقصر الزمان”.

عمر السومة
السومة – المصدر spl

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