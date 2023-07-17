جماهير الأهلي: غير ساديو ماني ما نرضى

دشن جمهور الأهلي وسمًا عبر “تويتر” اليوم أثار تفاعلًا كبيرًا حيث من خلاله طالب الجماهير، إدارة خالد العيسى بسرعة التعاقد مع السنغالي ساديو ماني جناح الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.

ومن خلال وسم ” غير ماني ما نرضى”، طالب جمهور الراقي الإدارة بسرعة ضم النجم السنغالي واللحاق بمواطنه إدوارد ميندي المنضم لـ الأهلي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ساديو ماني قد يغادر البايرن

وفي وقت سابق، ألمح المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ إلى أن ساديو ماني قد يغادر البايرن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال توخيل في تصريحات صحفية : ” لدينا كوكبة من النجوم تجعل بقاء ماني في البايرن صعبًا، اللاعب يعرف هذا أيضًا، ماني لديه عقد مع البايرن وهو يريد البقاء ونحن نحترم هذا”.

وأضاف توخيل: ” إنه أول يوم في التدريب استعدادًا للموسم الجديد ومن الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ ماني وهو يحصل على التأشيرة للسفر إلى السعودية، حيث توقع كثيرون أن اللاعب السنغالي سينتقل لأحد أندية دوري روشن في ظل رغبة الأهلي والنصر بالتعاقد معه.

وكشفت تقارير أن محامي اللاعب ماني قال إن النجم السنغالي حصل على التأشيرة للتوجه إلى مكة لأداء مناسك العمرة.