جماهير الاتحاد تبعث رسالة خاصة لـ كانتي

وجهت جماهير نادي الاتحاد رسالة إلى النجم الفرنسي نغولو كانتي وذلك بعد تألقه ومشاركته في مباراة الترجي التونسي أمس في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كانتي أساسيًا!

وأعطت الجماهير تقييمًا كبيرًا للاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية بعد تألقه في الشوط الثاني من مباراة الترجي، حيث كان بديلًا ثم دفع به المدرب البرتغالي نونو سانتو للمشاركة في المباراة، كما وجهت رسائل له بضرورة مشاركته أساسيًا مع المصري طارق حامد في خط الوسط، وذلك بعد تداول أنباء حول فشل صفقة انتقال البرازيلي فابينيو من ليفربول الإنجليزي إلى العميد.

وكان نادي الترجي تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب أسامة بوقرة في الدقيقة الـ 25 من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله للعميد في الدقيقة الـ 35 بعد عرضية متقنة من اللاعب الفرنسي كريم بنزيما.

وفي الشوط الثاني، وعند حلول الدقيقة الـ54 سجل بنزيما الهدف الثاني للعميد من تصويبة قوية.

العميد تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى في البطولة العربية بعد الفوز فأصبح رصيده 3 نقاط، بينما تجمد رصيد الترجي عند صفر من النقاط.