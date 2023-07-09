جماهير الاتحاد تتوقع عدد أهداف كريم بنزيما في الموسم المقبل

توقعت فئات عريضة من جماهير نادي الاتحاد عدد الأهداف التي سيحرزها الفرنسي كريم بنزيما في موسمه الأول مع العميد.

وكان بنزيما صاحب الـ 35 عامًا انضم إلى صفوف الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني كصفقة انتقال حر.

عدد أهداف كريم بنزيما في الموسم الأول

وتوقعت الجماهير أن بنزيما سيسجل من 30 إلى 50 هدفًا في الموسم وفي كل البطولات، حيث سيكون موسم 2023/2024 هو الموسم الأول لـ بنزيما في المنطقة العربية بعد 14 عامًا ناجحة قضاها مع ريال مدريد.

وفي وقت سابق، حدد نادي ريال مدريد الإسباني بديلين لتعويض رحيل اللاعب بنزيما الذي انضم لنادي الاتحاد مؤخرًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب الريال في التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي أو البرازيلي ريتشارلسون نجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وكان بنزيما انضم إلى نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات حتى صيف عام 2026، كما نجح الاتحاد بعدها في التعاقد مع الفرنسي نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.