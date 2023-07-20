جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع نجم برشلونة السابق

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طالب جمهور نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتعاقد مع الفرنسي جيان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة الإسباني السابق واللاعب الحالي لنادي نيس الفرنسي.
ويبحث العميد عن ضم لاعب ليعوض غياب المصري أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.
وطالبت جماهير العميد، إدارة الحائلي بالتحرك والتعاقد مع اللاعب الفرنسي صاحب الـ 23 عامًا بسبب أسلوبه الراقي والجيد في اللعب.
وسبق للاعب الفرنسي اللعب في صفوف تولوز الفرنسي وبرشلونة الإسباني، قبل أن ينتقل لنادي نيس الفرنسي في عام 2021.