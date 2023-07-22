جماهير الاتحاد تطلب ضم كيليان مبابي

طالبت جماهير نادي الاتحاد، إدارة أنمار الحائلي بالتحرك سريعًا والتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد قرار النادي باستبعاده من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان في المعسكر التحضيري والإعدادي للموسم الجديد.

وبعد ذكر تقارير أن الهلال تحرك لمحاولة ضم مبابي من الفريق الباريسي، طالبت جماهير الاتحاد إدارة الحائلي بالتحرك وحسم الصفقة لتعزيز الجانب الهجومي بعد ضم مواطنه، كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني والفرنسي نغولو كانتي من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

3 أندية تتنافس لضم كيليان مبابي

وكان راديو Monte Carlo الفرنسي قال إن تشيلسي سيتنافس مع الهلال وريال مدريد لضم مبابي صاحب الـ 24 عامًا بالفترة الحالية في فترة الانتقالات الصيفية.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

تفاصيل الأزمة

كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

وقالت شبكة Monte Carlo الفرنسية: إن باريس سان جيرمان سيجمد كيليان مبابي في الموسم المقبل وسيعاقبه بالطريقة المناسبة وهي عدم مشاركته مع الفريق تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي بعد تصريحاته المثيرة.