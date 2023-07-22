جماهير الشباب تحبط خالد البلطان

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، استياءه من الجماهير، التي دائمًا ما تنتقد الإدارة، في حين أنها تغيب عن دعم الفريق الأول لكرة القدم.

خالد البلطان ينتقد الجماهير

وتحدث خالد البلطان عن الجماهير، قائلًا: “جمهور الشباب للأسف نراه على تويتر ولا نراه في الملعب، جمهور إلكتروني.. لو كان هذا الجمهور يأتي إلى الملعب، ويسافر من أجل الفريق، لكان حال الشباب مختلفًا عن الوضع الحالي”.

وتابع: “جمهور الاتحاد هو السبب الأول في تحقيق الدوري الموسم الماضي، لو عندي جمهور الاتحاد، ويأتيني دخل في المباراة 4 ملايين كان صرفت مكافآت، وجبت لاعبين، وغيّرت اللاعبين، هذا هو تأثير الجمهور الحقيقي”.

وواصل خالد البلطان تصريحاته لبرنامج “على بياض”، قائلًا: “أنا أحمل هم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على أرضه، لأنني أدفع 150 ألف ريال مصاريف تشغيل، وجمهورنا لا يحضر”.

صعوبة حسم الصفقات

كما تحدث البلطان عن صعوبة تعاقد نادي الشباب مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بسبب الارتفاع الهائل، في أسعار اللاعبين والمدربين.

وأضاف خالد البلطان: “عندما نفاوض أي لاعب أو مدرب، يطلب سعراً أعلى؛ لأنهم يعتقدون أننا ضمن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي”.

وأردف: “نحاول إقناع اللاعبين والمدربين الذين نتفاوض معهم، بأننا فريق عادي، ولا نستطيع دفع المبالغ التي يسمعون عنها الآن؛ ولكنهم لا يقتنعون بذلك”.