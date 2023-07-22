Icon

مروجو الشبو المخدر في قبضة الشرطة بحائل Icon توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع Icon جماهير الشباب تحبط خالد البلطان Icon باريس يحدد موعد بيع مبابي وتحرك هلالي لحسم الصفقة Icon مكافحة المخدرات تحبط تهريب 6 ملايين قرص إمفيتامين مخدر Icon خالد البلطان يكشف سبب صعوبة ضم صفقات عالمية Icon 10 أيام تحسم مصير كيليان مبابي Icon حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 280 كجم قات مخدر Icon ليونيل ميسي يصنع الحدث في ظهوره الأول مع إنتر ميامي Icon البحر الأحمر الدولية: الانتهاء من تركيب 36 فيلا عائمة في جزيرة شيبارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لعدم دعم الفريق بالمدرجات

جماهير الشباب تحبط خالد البلطان

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
جماهير الشباب تحبط خالد البلطان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، استياءه من الجماهير، التي دائمًا ما تنتقد الإدارة، في حين أنها تغيب عن دعم الفريق الأول لكرة القدم.

خالد البلطان ينتقد الجماهير

وتحدث خالد البلطان عن الجماهير، قائلًا: “جمهور الشباب للأسف نراه على تويتر ولا نراه في الملعب، جمهور إلكتروني.. لو كان هذا الجمهور يأتي إلى الملعب، ويسافر من أجل الفريق، لكان حال الشباب مختلفًا عن الوضع الحالي”.

قد يهمّك أيضاً
أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 238.36 ريال

جماهير الشباب
جمهور الشباب – المصدر @SPL

وتابع: “جمهور الاتحاد هو السبب الأول في تحقيق الدوري الموسم الماضي، لو عندي جمهور الاتحاد، ويأتيني دخل في المباراة 4 ملايين كان صرفت مكافآت، وجبت لاعبين، وغيّرت اللاعبين، هذا هو تأثير الجمهور الحقيقي”.

وواصل خالد البلطان تصريحاته لبرنامج “على بياض”، قائلًا: “أنا أحمل هم مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على أرضه، لأنني أدفع 150 ألف ريال مصاريف تشغيل، وجمهورنا لا يحضر”.

نادي الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

صعوبة حسم الصفقات

كما تحدث البلطان عن صعوبة تعاقد نادي الشباب مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بسبب الارتفاع الهائل، في أسعار اللاعبين والمدربين.

وأضاف خالد البلطان: “عندما نفاوض أي لاعب أو مدرب، يطلب سعراً أعلى؛ لأنهم يعتقدون أننا ضمن الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات السعودي؛ مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي”.

وأردف: “نحاول إقناع اللاعبين والمدربين الذين نتفاوض معهم، بأننا فريق عادي، ولا نستطيع دفع المبالغ التي يسمعون عنها الآن؛ ولكنهم لا يقتنعون بذلك”.

خالد البلطان - الشباب
البلطان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار