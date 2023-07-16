جماهير الشباب ترفض ترشح خالد الثنيان

أعربت جماهير نادي الشباب عن رفضها ترشح خالد الثنيان لرئاسة النادي خلال الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل مجلس إدارة خالد البلطان.

رفض ترشح خالد الثنيان

ودشن جمهور الليث وسمًا اليوم شهد تفاعلًا كبيرًا في موقع “تويتر” وهو ” جمهور الشباب يرفض الثنيان” تعبيرًا عن رفضهم ترشحه حيث أشار السواد الأعظم من الجماهير إلى أن الثنيان وأثناء عمله كنائب لرئيس نادي الشباب قبل 5 سنوات من الآن، لم يقدم الدعم المثالي أو يساهم في تطوير النادي.

وكان خالد البلطان أعلن في مايو الماضي، عدم استمراره في رئاسة النادي.

البلطان يغادر رئاسة النادي

وقال خالد البلطان في تصريحات نقلها برنامج ملعب SBC: “لن أستمر في رئاسة النادي بعد نهاية فترتي، لا يوجد أي شرط يمنعني من الترشح مرة أخرى، لكنني لا أريد الاستمرار”.

وتابع البلطان: “وزارة الرياضة تواصلت معي من أجل الترشح مرة أخرى لكنني اكتفيت بما قدمته في الفترة الماضية وأرى أن رحيلي عن رئاسة النادي سيكون ظاهرة صحية، ومنح الفرصة لشخص آخر يأتي ويُكمل ما بدأناه”.

وأضاف: “الشبابيون سيختارون الأنسب لناديهم ولن أسمح للعابثين بالاقتراب من النادي”.